Capucine Anav: après sa rupture avec Louis Sarkozy, elle encaisse les blagues de Cyril Hanouna et Camille Combal (VIDEO)

C'était officieux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Capucine Anav, l'ancienne participante à Secret Story devenue chroniqueuse dans Touche pas à mon poste n'est plus en couple avec Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président.

La jeune femme de 25 ans a accepté de brièvement commenté -dans l'émission de mardi 3- sa rupture, annoncée juste avant Noël par le magazine Gala. Disant avoir appris "par la presse" que c'était "fini avec son mec", Cyril Hanouna a précisé avoir appelé sa chroniqueuse pour savoir si la rumeur était fondée et si elle allait bien. Plusieurs appels qui ont "beaucoup touché" Capucine Anav, a-t-elle répondue, confirmant que désormais "ça va".

Cyril Hanouna a d'ailleurs démenti la rumeur d'une Capucine Anav accablée par sa rupture lors du séjour à la montagne organisé pour toute l'équipe TPMP: "on n'a pas vu Capucine pleurer pendant nos vacances au ski. (...) On sait que vous étiez très amoureuse et vous l'êtes certainement encore mais je ne l'ai pas vu pleurer".

Une sollicitude qui n'a pas protégé la jeune femme des blagues sur sa rupture:"vous étiez plus marante quand vous étiez avec Louis Sarkozy", a ainsi lancé l'animateur. Mais Capucine Anav a préféré en rire.

Il faut dire que la veille elle avait déjà été la cible de plaisanteries autrement plus appuyées de Camille Combal, ancien chroniquer de TPMP qui anime désormais sa propre émission Il en pense quoi Camille?.

Après lui avoir demandé l'air de rien si elle avait "passé de bonnes vacances", Camille Combal s'est lancé dans un parallèle entre la rupture avec Louis Sarkozy et les déboires politiques de son père, éliminé dès le premier tour de la primaire de la droite: "primaire perdue, tout de suite Capu est partie ailleurs". Si là encore la jeune femme a préféré en rire, elle a cette fois pris la peine de nier.

A noter que dans l'article révélant la rupture, Gala affirme que Louis Sarkozy a quitté Capucine Anav après lui avoir lancé un ultimatum pour qu'elle choisisse entre leur relation et son travail à la télévision. Selon la presse people, il lui aurait notamment reproché d'avoir donné à l'antenne des détails sur leur vie sexuelle.

(Voir ci-dessous la vidéo de Camille Combal et Capucine Anav):