Capucine Anav: découvrez les raisons de sa séparation avec Louis Sarkozy

Discrète sur sa rupture avec Louis Sarkozy, Capucine Anav vient de sortir du silence. Dans un entretien accordé à Gala, la jeune chroniqueuse de Touche pas à mon poste a détaillé les raisons de cette séparation, expliquant à demi-mots qu'il lui avait lancé un ultimatum lui demandant de choisir entre lui et son métier.

"A mon âge, on ne peut pas me demander de faire un choix entre l'amour et le travail. Alors, j'ai laissé Louis choisir", a-t-elle déclaré précisant, au passage, qu'ils entretiennent, depuis, de bonnes relations. "On est restés en bons termes après notre séparation. Louis est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime énormément. Avec qui j'ai vécu une très belle histoire d'amour. Il a été là pour moi quand je n'étais pas bien et je m'en souviens".

Malgré tout, cette période n'a pas été facile pour la jeune femme. Celle qui s'est fait connaître dans Secret Story a également confié avoir pu compter sur son patron Cyril Hanouna: "j’ai vécu quatre mois très difficiles où j’ai songé à tout lâcher", a-t-elle raconté précisant avoir eu besoin de se ressourcer quelque temps. Et d'ajouter: "finalement, j’ai monté ma boîte de production et puis Cyril trouvé les mots pour me redonner confiance en moi". Elle en a également profité pour remercier Matthieu Delormeau d'être toujours à ses côtés. "Je n’oublie pas que si j’en suis là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui car, à l’époque de NRJ 12, quand ça n’allait pas trop, il a pris ma défense", a-t-elle ainsi déclaré.

Interrogée en parallèle sur ses relations avec l'ancien président, qui la trouvait "gentille et bien élevée", la jeune femme a dit garder de bons souvenirs. " j'ai trouvé ces déclarations extrêmement sympathiques. Venant d'une personne comme lui, c'est vraiment flatteur. Humainement, je suis très contente de l'avoir connu. J'ai eu l'occasion de parler télé un peu avec lui et il a été de très bon conseil. Tout comme Carla d'ailleurs qui a toujours été adorable", a-t-elle ajouté.