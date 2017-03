Capucine Anav: surprise en plein acte sexuel par son père, elle raconte tout dans "TPMP" (VIDEO)

Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, Capucine Anav a tendance à raconter beaucoup de détails sur sa vie privée, peut-être même un peu trop. Jeudi 9 au soir, la jeune chroniqueuse de 26 ans a confié à Cyril Hanouna qu'elle s'était déjà fait surprendre par son père en pleine partie de jambes en l'air. C'était il y a quatre ans."C’était très gênant, c’est mon père qui est entré dans ma chambre alors que je faisais l’amour (…). Je lui ai fait croire qu'il me faisait juste un massage", a-t-elle ainsi raconté.

Et ce n'est pas la première fois que la jeune femme raconte, devant des milliers de téléspectateurs, ses histoires sous la couette. En octobre dernier, alors qu'elle était encore en couple avec Louis Sarkozy, elle avait révélé, à la grande surprise de Cyril Hanouna, qu'ils étaient tous les deux adeptes des sextape et qu'ils se filmaient "avec une perche à selfie". "On les efface après", avait-elle ainsi déclaré ajoutant qu'elle aimait également envoyé des sextos.

Mais rapidement, ses révélations avaient fait beaucoup de bruit forçant la jeune femme à s'expliquer dans un message posté sur Snapchat. "J’aimerais m’excuser du fond du coeur si ça a pu choquer certaines personnes, il faut savoir que ce n’était pas mon but du tout. Je me suis peut-être un peu trop lâchée en disant ces choses-là", avait-elle ainsi déclaré. Et d'ajouter: "je sais qu’il y a des jeunes filles qui me suivent et que ce n’était pas quelque chose que j’aurai dû dire publiquement. Mais voilà, c’est fait".

Séparée depuis de Louis Sarkozy, la jeune femme n'a pas eu de mal à trouver un nouveau Jules. Près de deux mois après sa rupture, l'ancienne candidate de téléréalité serait à nouveau en couple. Mais pour le moment, on ignore encore le nom de l'heureux élu.

(Voir ci-dessous la vidéo de son intervention dans Touche pas à mon poste):