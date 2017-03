Capucine Anav virée de "TPMP" par Cyril Hanouna?

Capucine Anav n'entretiendrait plus de bons rapports avec Cyril Hanouna et la présence de la chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste serait remise en cause comme le révèle le magazine Public ce jeudi 30. En effet, "Baba" aurait du mal à passer au-dessus de la tricherie perpétrée par la jeune femme dans le but de gagner un prime.

Elle avait gagné le droit de présenter une émission intitulée Le prime à Capu vendredi 10 mars mais Cyril Hanouna et Jean-Luc Lemoine ont remarqué quelques jours après la tricherie de la jeune femme.

Mécontent, la star du PAF avait donc prévenu la chroniqueuse qu'il y aurait des sanctions et l'avait réprimandée en direct. La tension était palpable entre les deux collègues.

Capucine Anav avait ensuite été absente pendant près d'une semaine, officiellement pour raison de santé. Et alors que le public attendait le retour de la jolie brune dans TPMP le lundi 20 mars, Capucine Avav n'annonçait sa présence que dans Il en pense quoi Camille, émission présentée par Camille Combal et diffusée juste avant TPMP.

Tellement heureuse de vous retrouver en pleine forme aujourd'hui @IEPQC @C8TV rdv à 17h40 — Capucine Anav (@CapucineAnav) 20 mars 2017

Plus discrète sur les réseaux sociaux, Capucine Anav fait aussi moins d'émissions depuis cet incident. Selon un membre de la production qui s'est confié au magazine Public, "c'est bien simple, il ne peut plus encadrer Capucine. Ça fait un petit moment maintenant déjà qu'elle est dans l'oeil du cyclone. Sa tricherie n'a rien arrangé" .

La chroniqueuse serait donc bel et bien sur la sellette et Cyril Hanouna, qui ne décolère pas, pourrait la remercier à la fin de la saison.