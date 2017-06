Carla Bruni dément toute liaison avec Donald Trump

La rumeur selon laquelle Donald Trump aurait quitté sa seconde épouse, Marla Maples, pour Carla Bruni en 1991 s'ébruite toujours, même 26 ans plus tard. Pourtant l'ex-première dame française a toujours nié cette supposition. Encore une fois, l'épouse de Nicolas Sarkozy s'est exprimée à ce propos dans une interview donnée à The Daily Beast et publiée samedi 17.

L'ancien mannequin faisait la Une des journaux américains il y a une vingtaine d'années, le New York Post en tête. Le média annonçait la rupture de Donald Trump et sa liaison avec Carla Bruni. La rumeur s'était alors étendue comme une trainée de poudre et l'homme d'affaires lui même avait confirmé l'information. "En fait, toute la situation était très vague et n'a simplement pas existé. Donc j'ai été très surprise qu'il confirme ça à la presse", a confié l'ex-première dame au journaliste Marlow Stern.

Malgré ses démentis, la rumeur ne faiblit pas et a même retrouvé un nouveau souffle depuis que Donald Trump est à la tête des Etats-Unis. L'ancien mannequin a même expliqué que lorsque l'on tapait son nom sur la version américaine de Google, c'était l'une des premières informations sur laquelle les internautes arrivaient, ce qui n'est pas du tout le cas pour la version française.

Dans ce même interview, Carla Bruni soutenait Melania Trump, vivement critiquée pour des photos d'elle nue. Celles-ci avaient été prises pendant sa carrière de mannequin et avaient été publiées pendant la campagne présidentielle des Etats-Unis. "Où est le scandale? Pour moi, faire preuve de moralité c'est être une bonne personne, donc je ne vois aucune immoralité dans le fait d'être nue", avait expliqué Carla Bruni-Sarkozy.