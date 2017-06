Carla Bruni en tee-shirt mouillé, c'est so sexy (photo)

Alors que la canicule frappe la France de plein fouet depuis plusieurs jours, Carla Bruni vient de faire monter un peu plus la température. Sur son compte Instagram, la compagne de Nicolas Sarkozy a partagé mercredi 21 une photo d’elle hyper sexy datant des années 90. Dessus, la chanteuse porte une chemise blanche complètement mouillée, une tenue qui laisse apparaître subtilement sa poitrine. En légende, elle a ajouté le hashtag #ilfaittropchaudpourtravailler en référence à une publicité de 1984 pour une boisson citronnée.

Prise lors d’un shoo­ting effec­tué par la photographe de mode Pamela Hanson et publiée à l’époque dans le magazine Elle, cette photo semble avoir plu à ses followers. Largement commentée, elle a déjà été "likée" plus de 3.000 fois depuis sa publication.

Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 21 Juin 2017 à 3h53 PDT

Visiblement nostalgique de cette période, Carla Bruni n'hésite pas à poster, de temps à autre, des photos de cette époque. Malgré tout, l'épouse de l'ancien président semble actuellement épanouie dans sa carrière. Ex-mannequin reconvertie en chanteuse, Carla Bruni est actuellement en pleine promotion de son nouvel album French Touch, dans les bas le 6 octobre prochain. Elle a d'ailleurs dévoilé il y a quelques jours le clip de Miss You, sa reprise des Rolling Stones.

Et à l'occasion de plusieurs interviews, l'ancienne mannequin de 49 ans a évoqué son mari avec qui elle partage sa vie depuis près de 10 ans. "Mon homme a l'air tellement mâle. Il est mon homme, mon amour, parce que nous nous sommes mariés. Je ne m'étais jamais mariée parce que je n'aime pas mentir, et je me suis mariée quand j'ai pensé que c'était le bon. C'est un contrat précis", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé au site américain Daily Beast. Et d'ajouter: "le mariage parle de fidélité, d'être avec une personne quand ça ne va pas. C'est un engagement. Et donc, mon homme est un mâle pur, un mâle alpha, et je dirais qu'il a un côté très féminin et très sentimental dès qu'il s'agit de la famille".