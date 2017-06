Carla Bruni-Sarkozy défend Melania Trump pour ses photos de nu (photos)

En plus d'être toutes les deux mariées à un président, en fonction ou pas, Melania Trump et Carla Bruni ont aussi exercé le même métier dans leur jeunesse: celui de mannequin. Et les deux femmes ont posé nues pour différentes marques ou magazines. Si ce fait n'a jamais vraiment été reproché à Carla Bruni, Melania Trump est très critiquée outre-Atlantique pour ses photos où elle se montre dévêtue.

Dans une interview à The Daily Beast publiée samedi 17, Carla Bruni-Sarkozy a tenu à défendre la première dame des Etats-Unis. En juillet 2016, alors que Donald Trump était encore face à Hilary Clinton dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, le New York Post mettait Melania Trump en Une. "Vous n'avez jamais vu une potentielle première dame comme ça!", titrait le tabloïd en affichant une photo de l'ancien mannequin complètement nue.

"Où est le scandale? pour moi, faire preuve de moralité c'est être une bonne personne, donc je ne vois aucune immoralité dans le fait d'être nue. Pour moi, être immorale, c'est être méchant, tromper et mentir sur les gens. Voilà ce que c'est l'immoralité à mon sens. Mais cela n'a rien à voir avec le fait d'être une jolie jeune fille qui pose nue", a expliqué Carla Bruni-Sarkozy qui donnait cette interview pour promouvoir son nouvel album, French Touch.

Flash back Friday with Kate the great by @patrickdemarchelier #dreamteam #katemoss #patrickdemarchelier #modellingdays #fbf Une publication partagée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 13 Janv. 2017 à 3h43 PST

Cependant l'ancienne première dame, dont une photo du nu artistique avait été vendue aux enchères en 2008 pour 91.000 dollars (soit plus de 81.000 euros), a noté quelques différences entre sa situation et celle de la femme de Donald Trump. "Je n'ai pas ce corps excessivement sexy. J'ai toujours été mince, avec une apparence d'adolescente, donc les photos de nu n'étaient jamais dans un style Playboy. C'était plus des photos de nu artistique, réalisés par des photographes".