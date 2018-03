Carla Bruni: son fils Aurélien victime d'attaques antisémites

Il y a plusieurs jours, le fils de Carla Bruni et de Raphaël Entho­ven a réalisé une vidéo contre le racisme qu'il a diffusée sur YouTube. Réalisée en collaboration avec le youtubeur Penseur Sauvage, elle visait à démontrer que "les races n’existent pas" mais n'a visiblement pas eu l'effet escompté. En effet, depuis sa parution, le jeune homme de 17 ans prénommé Aurélien ne cesse d'être victime d’injures antisémites.

"Cette fois, c'est Aurélien Enthoven, le fils du youpin dégénéré Raphaël Enthoven, et de Carla Bruni, désormais maquée avec le youtre de Salonique Mallah-Sarkozy, qui vient prêcher le bétail aryen pour le convaincre de se laisser submerger par les nègres et les musulmans", a notamment écrit un internaute sur le site Démocratie Participative.

Spectateur de ces attaques, son père a donc décidé de poster dimanche 11 un message sur son compte Twitter dénonçant publiquement les "attaques antisémites d’une violence absolue" dont fait l’objet son fils. En inscrivant le hashtag #NeRienLaisserPasser, il a également expliqué que la justice avait été saisie et que les auteurs de ces commentaires "s'en repen­ti­ront".

Et Raphaël Entho­ven n'a pas été le seul à dénoncer ces propos. Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, est elle aussi montée au créneau sur les réseaux sociaux: "Attaques immondes d’antisémitisme, de sexisme, de bêtise.

S’en prendre aux enfants pour atteindre les parents: méthode inqualifiable et inacceptable!", a-t-elle écrit montrant son soutien au youtubeur connu sous le nom de Motorsport Gigantoraptor.