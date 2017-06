Carmen Electra sexy et presque nue sur Instagram, elle montre ses fesses sans pudeur (photos)

La célèbre Leilani McKenzie de Alerte à Malibu, Carmen Electra a publié une photo très hot sur son compte Instagram mardi 27. Aujourd'hui âgée de 45 ans, l'actrice a décidé de partager un cliché très osé d'un shooting de sa jeunesse.

Vêtue d'une "jupe" en jean délavé si courte et déchirée qu'elle laisse les fesses de la belle à la vue de tous l'interprète de Leilani McKenzie, dans la saison 8 de la série mythique, se cambrait pour mettre en valeur ses courbes. L'actrice n'avait pas mis de haut et seules de très fines bretelles cachaient ses tétons.

Une photo très osée, voire érotique, qui a ravi les fans de Carmen Electra qui avait pour l'occasion revêtu une casquette rose. Le cliché a aussi choqué quelques personnes, un internaute a par exemple commenté: "c'est une page de pornographie", accompagné d'un émoticône en colère. Il n'est pourtant pas très différent de ceux publiés par les jeunes stars du moment. Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Kylie Jenner et bien d'autres usent, et parfois abusent, de leurs charmes sur leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Elles aussi se dévoilent régulièrement nues, ou du moins dans des tenues affriolantes pour séduire toujours plus d'internautes, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'abonner à leurs pages et à liker leurs photos.

L'actrice n'en a que faire des critiques, tant les compliments qui accompagnent chacune de ses photos Instagram sont nombreux. Elle publie régulièrement des clichés très osés qui mettent en valeur sa plastique de rêve et ses courbes avantageuses.