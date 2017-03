Carotte, bides, interactions ratées: l'animatrice Evelyne Thomas a créé un gros malaise sur "TPMP" (VIDEO)

A l'occasion de la Journée des droits des femmes mercredi 8, Cyril Hanouna a décidé de laisser les manettes de Touche pas à mon poste, renommé Touche pas à ma meuf, à Evelyne Thomas. Si le geste partait d'une bonne attention, le résultat a montré que c'était une très mauvaise idée. Déguisée en carotte, la présentatrice de l'émission C'est mon choix a passé une très mauvaise soirée en enchaînant les gros bides, les moments de flottement et les blagues qui tombent à plat. Pas vraiment aidée par ses chroniqueurs gênés qui se sont contentés d'être polis.

"Bienvenue dans touche pas à mon ...". Dès les premières secondes de l'émission, l'animatrice pourtant enjouée et de bonne volonté a démarré sa prestation par un gros bide. Espérant que le public termine la phrase habituelle qui lance l'émission, elle a dû faire face au silence de la salle. A propos de son déguisement, pour le moins insolite et discutable, l'animatrice a voulu l'expliquer dès le début du show: "Baba a lâché le manche pour me tendre une carotte que j’ai saisie", une blague qui n'a déclenché aucun rire. Premier signe d'une soirée longue et embarrassante.

La suite de l'émission n'est pas allée en s'améliorant. Pas habituée au direct, Evelyne Thomas s'est montrée mal à l'aise et maladroite à plusieurs moments. Interactions ratées avec le public, erreurs de lancement, oublis dans le planning et perte de fiches… l'animatrice a avoué qu'elle était un peu perdue et qu’elle avait "longtemps hésitée" avant d’accepter de présenter TPMP, rapporte Voici.

L'émission n'a réuni que 1,35 million de téléspectateurs derrière l'émission "Quotidien" sur TMC. En règle générale, TPMP parvient à réunir en moyenne entre 1,5 et 1,7 million de téléspectateurs. Sur Twitter, même si certains fans ont fait part de leur malaise, l'animatrice a aussi reçu des messages de soutien.

(Voir ci-dessous le début de l'émission présentée par Evelyne Thomas)