"Cauchemar en cuisine": alors qu'un candidat est devenu SDF, Etchebest assure que l'émission dépasse les "75% de réussite"

Ils sont nombreux chaque mercredi soir à regarder les nouveaux épisodes de Cauchemar en cuisine, émission durant laquelle Philippe Etchebest vient en aide à des restaurateurs en grande difficulté. Et les conseils prodigués par le chef cuisinier semblent porter leurs fruits. En effet, comme il l'a expliqué lors d'un entretien accordé au Figaro, il y aurait très peu d'échecs. "Je pense qu'on doit dépasser la barre des 75% de réussite. Cela représente énormément de satisfaction pour moi, je sais que je ne fais pas ça pour rien. Je dis toujours aux participants que leur seul moyen de me remercier, c'est de réussir", a-t-il notamment expliqué.

Et pour s'y assurer, le chef essaye la plupart du temps de les joindre pour savoir "ce qu'ils sont devenus". "La production me donne des nouvelles régulièrement mais j’aime bien aussi les appeler moi-même une ou deux fois par an. Je les joins systématiquement après la diffusion pour savoir comment ils se sentent même si je les ai préparés en amont", a-t-il confié.

Seulement voilà: dans certains cas et malgré son aide, les restaurateurs ne parviennent pas à redresser la barre, à l'instar de Vincent et Marina. Aidés par le chef cuisinier il y a plus d'un an, les deux amoureux semblaient optimistes quant à l'avenir de leur restaurant suite à sa venue. Mais contre toute attente, leur situation s'est dégradée petit à petit. Les téléspectateurs ont d'ailleurs pu suivre la suite de leur parcours le 20 septembre dernier dans Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus?. Et ils ont pu voir, avec tristesse, qu'ils ont dû fermer leur restaurant situé à Gardonne (Dordogne) et baptisé Le Cèdre vert.

Et d'après les informations divulguées par Sud Ouest, Vincent serait actuellement dans une situation encore plus précaire. Séparé de sa compagne, il est devenu SDF. Il est actuellement hébergé à la Maison d’accueil temporaire de Bergerac, ville dans laquelle il dit être parfois obligé de faire la manche en attendant le versement de son RSA.

Pour rappel, le principe de l'émission consiste pour le chef à observer, dans un premier temps, les problèmes que rencontrent les gérants et le cuisinier de l'établissement. Puis, après leur avoir donné des conseils, il s'empare des clés de l'établissement pour lui donner une nouvelle vie. Ce n'est qu'après qu'il laisse aux restaurateurs les rênes de l'enseigne.