"Cauchemar en cuisine": un restaurant ferme quelques mois après le passage dans l'émission

Le cas n’est pas une première même si ce type d’affaire reste embarrassant pour l’émission: un restaurant qui a récemment accueilli Philippe Etchebest et l’émission Cauchemar en cuisine (M6) vient de mettre la clé sous la porte huit mois après avoir reçu les conseils du professionnel.

En mai dernier était diffusé un épisode tourné quelques mois plus tôt et mettant en scène, à Dunkerque, une gérante en difficulté avec son restaurant mexicain, aux côtés de sa cheffe. Après quatre jours de tournage où Philippe Etchebest s’était montré relativement "dur", l’émission finissait sur une note positive. Les deux femmes semblaient avoir suivi les conseils du chef, avoir choisi de nouvelles orientations pour mener le restaurant à bien et repartir sur de bonnes bases. En vain.

Selon La Voix du Nord, le restaurant a mis la clé sous la porte en août. L’émission n’aura donc rien pu faire pour inverser la tendance dans la durée.

Si certains restaurants connaissent une "nouvelle vie" après le passage dans l’émission Cauchemar en cuisine, d’autres établissements ont déjà mis la clé sous la porte même après leur passage dans le programme de M6. Pour rappel, suivant le principe même du programme, il s’agissait de restaurant connaissant déjà de graves difficultés avant le tournage.

Le programme avait même été endeuillé par un événement tragique : en 2017, un restaurateur lorrain ayant participé à l’émission s’était suicidé dans son établissement. L’homme s’est donné la mort avant la diffusion de l’émission qui a finalement été retirée de la grille des programmes.