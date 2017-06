Célibataire, la sexy Malika Ménard aimerait bien s'inscrire sur Tinder

Malika Ménard amorce une nouvelle étape dans sa carrière de journaliste et présentatrice télévisée. Ce jeudi 15, elle sera à 22h30 à l'affiche sur NRJ12 de l'émission Dans les secrets de… un magazine de société qui montre l'envers du décor dans différents business et milieux professionnels. Le premier thème? Business de l’amour: du mariage à l’infidélité. Un sujet qui a amené la jeune femme à faire quelques interviews -pour la promotion de l'émission- avec des déclarations sur sa vie privée.

L'ancienne Miss France a notamment révélé la semaine dernière dans Closer qu'elle était célibataire en ce moment. Alors puisque l'émission abordera notamment le marché des sites de rencontres, il lui a aussi été demandé quel était son genre d'homme idéal. "Il faut qu'il soit drôle, léger mais profond. J'ai besoin de m'occuper, m'amuser, de beaucoup rire mais d'avoir des moments où l'on ait dans une vraie profondeur et dans l'échange. Vraiment. C'est forcément quelqu'un de cultivé... J'ai besoin de l'admirer" a-t-elle expliqué sur le site Pure People. Et aussi, elle souhaite "quelqu'un qui lit".

Drôle, profond, cultivé… des qualités qu'elle pourrait répertorier sur les différents sites et applications de rencontres, comme Tinder. Ce qu'elle se refuse. Non par déformation professionnelle. Mais plutôt par sincérité émotionnelle. "Mais je connais ces applications par cœur. Je connaissais d'abord Grindr par mes potes qui me montraient comment ça fonctionnait. Et après il y a eu la folie Tinder et tout le monde utilisait ça... Mais moi, je ne peux pas être là-dessus, à mon grand regret! Je pense que je n'attirerais pas les bonnes personnes". Ou peut-être par crainte que les hommes éventuellement intéressés ne croient à un faux profil en voyant sa photo apparaître sur leur téléphone.