C'est officiel, Katy Perry et Orlando Bloom ont rompu (VIDEO)

Fin de l'Idylle. Après plus d'un an d'amour, Katy Perry et Orlando Bloom, l'un des couples les plus glamours d'Hollywood, ont décidé de mettre un terme à leur relation. C'est à travers un communiqué, envoyé mardi 28 février au magazine américain People, que leurs porte-paroles respectifs ont décidé d'officialiser leur rupture. "Avant que les rumeurs et mensonges s’amplifient, nous pouvons confirmer que Orlando et Katy prennent du temps chacun de leur côté dans le respect mutuel", ont-ils ainsi écrit.

Leur rupture est d'autant plus surprenante que l'acteur de 40 ans a posté un jour plus tôt sur Instagram une photo de lui posant avec le chien de Katy Perry. Rien ne laissait donc présager de cette séparation mis à part peut être un détail. Il y a quelques jours, dimanche 26, les deux personnalités s'étaient rendues séparément à la soirée Vanity Fair dans le cadre des Oscars. Et même s'ils s'étaient retrouvés pendant la soirée et avaient l'air très complices, les deux ex-tourtereaux avaient décidé de ne pas poser ensemble lors du photocall. Pour le moment, les raisons de cette séparation n'ont pas filtré.

Pour rappel, le couple s’était formé en janvier 2016 suite à la cérémonie des Golden Globes. Mais les deux stars avaient déjà connu des moments difficiles lors de leur relation, notamment lorsque certaines rumeurs avaient été évoquées au sujet d'un supposé rapprochement entre Orlando Bloom et Selena Gomez.

Mais si l'amour n'est plus au rendez-vous, la chanteuse de 32 ans va désormais pouvoir se concentrer sur de nouveaux projets, comme l'arrivée probable d'un prochain album dans les mois à venir. Pour le plus grand plaisir de ses fans, elle vient de sortir un nouveau titre, Chained to the rhythm.

