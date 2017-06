CFDA Fashion Awards: Gigi et Bella Hadid font sensation à New York

Gigi et Bella Hadid ont fait crépiter les flashs des photographes. Les sœurs mannequins se sont rendues ensemble, lundi 5 au soir, à la cérémonie CFDA Fashion Awards à New York, un événement qui récompense les meilleurs créateurs de mode de l'année. Et comme à leur habitude, les deux jeunes femmes ont fait sensation.

De son côté, Bella Hadid est apparue avec un très joli carré brun et une frange ultra lisse. Elle était vêtue d'une robe-blazer courte rose fuchsia dont la grosse ceinture lui serrait la taille. Sa sœur, elle, a foulé le tapis rouge dans une sorte de longue robe blanche, une tenue signée The Rowe, et donc imaginée par Mary-Kate et Ashley Olsen.

Très prisées dans le milieu de la mode, les deux sœurs ne sont pas en rivalité pour autant. Récemment, dans une interview accordée au magazine Harper's Bazaar, Gigi Hadid a d'ailleurs eu des mots très affectueux envers sa petite sœur. "Elle comprend tellement les exigences de ce métier et c'est génial que je puisse lui parler de tout. Souvent je me sens étouffée par ma propre éthique de travail et les attentes que je m'impose. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui nous dit: +C'est important de prendre du temps pour soi+", a-t-elle notamment confié.

Côté cœur, les deux sœurs sont également très sollicitées. Gigi Hadid, elle, est en couple avec Zayn Malik depuis presque deux ans et les deux tourtereaux semblent vivre le parfait amour. De son côté, Bella Hadid est l'ex du chanteur The Weeknd. Depuis leur rupture, elle ne semble pas avoir retrouvé l'amour. Mais les rumeurs sur une éventuelle idylle avec Leonardo DiCaprio ne cessent de faire parler sur les réseaux sociaux.