Chanson des gilets jaunes: le mouvement a ses hymnes (vidéos)

Le mouvement des gilets jaunes a désormais ses hymnes. Plusieurs chansons ont en effet fait le buzz sur Internet, suite à la mobilisation qui en est à son troisième jour ce lundi 19. Parmi ces tentatives, il n'y a pas de chanson "officielle", pas plus qu'il n'y a de représentant officiel de ce mouvement souvent qualifié de "citoyen". Mais à en juger par le nombre de vues sur les différents sites de partage de contenus, deux se détachent déjà.

L'une s'inspire de celle de Jean-Jacques Goldman Né en 17 à Leidenstadt, l'autre surfe sur le succès de Bella Ciao (remis au goût du jour par la série Casa de papel).

"Contre la hausse et le prix de notre carburant, la France n'est pas contente. Il avait fait certaines promesses notre président, Emmanuel tu nous mens. Maintenant le peuple français te trouve trop chiant, les Français sont mécontents", peut-on ainsi entendre dans la première, œuvre d'un YouTubeur rennais répondant au pseudonyme de Monsieur Seby et qui fait d'habitude chanter des emojis. Son titre, accompagné d'images tournées durant les blocages, a récolté près d'1,8 million de vues sur Facebook en moins de 48 heures.

La seconde appelle à la démission du président de la République avec le refrain "Macron ciao". "On est dans la rue, parce qu'on en peut plus, de toutes les taxes on en veut plus" chantent ainsi, les "gilets jaunes" rassemblés pour un blocage. Cette vidéo avait de son côté rassemblé quelque 1,3 million de vues ce lundi.

Un engouement qui témoigne de l'ampleur prise par le mouvement, et de son côté "bon enfant" dans de nombreux secteurs, même si plusieurs incidents violents, parfois sur fond de racisme, ont eu lieu. Des heurts qui ont fait un mort et plusieurs blessés.