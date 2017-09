Nolwenn Leroy revient sur son enfance sans son père et éteint la polémique avec Laurent Baffie (vidéos)

Nolwenn Leroy a un emploi du temps bien chargé en ce moment. Entre la sortie de son nouvel album Gemme, la promotion de ce dernier, et son petit garçon à s'occuper, la compagne de l'ancien joueur de tennis Arnaud Clément a en effet de quoi faire.

Samedi 23, la chanteuse et bretonne d'origine était sur le plateau de Salut les terriens et Thierry Ardisson sur C8. L'animateur, qui a l'habitude de faire dans la provocation et dans le larmoyant, lui a demandé d'évoquer les moments difficiles de son enfance. Quand elle avait 11 ans, Nolwenn Leroy a vu son père abandonner le domicile familial, la laissant elle, sa sœur et sa mère dans une situation financière très compliquée.

A cette période de sa vie, elle est entrée en contact avec l'Abbé Pierre qui, à sa mort, lui a demandé "de continuer à porter son message lorsqu'il partirait pour ses grandes vacances comme il le disait", a confié la chanteuse.

Si elle en veut toujours beaucoup à son père, elle lui reconnaît au moins une chose positive. "S'il n'était pas parti, est-ce que j'aurais eu ce destin-là? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais fait autant de musique, est-ce que je me serais raccrochée à la musique comme je me suis raccrochée à la musique?", a-t-elle ainsi déclaré.

Après ce passage assez émouvant, Nolwenn Leroy s'est retrouvée bien malgré elle au cœur d'une polémique. Assise à côté de Laurent Baffie, sociétaire et sniper de l'émission, elle a bien failli dévoiler plus qu'elle ne le voulait d'elle… L'humoriste a tenté de remonter sa jupe, assurant qu'il "faut du cul" pour faire de l'audience.

Mais la chanteuse ne l'a pas mal pris. Elle a d'ailleurs ri de cet "incident", justifiant que "Laurent est (son) ami". Sinon elle aurait sans doute réagi autrement. En donnant une baffe à Baffie?