Shy'm "à l'état sauvage": sueur, rires et larmes… la chanteuse dévoile un petit bout de Tam et émeut les téléspectateurs (photo)

Après Michaël Youn, Matt Pokora, Christophe Dechavanne et Laure Manaudou, l'aventurier et explorateur Mike Horn a embarqué la chanteuse Shy'm dans un périple pour le programme A l'état sauvage sur M6. Depuis le tournage, qui s'est déroulé dans des conditions extrêmes au Népal, à 5.000 mètres d'altitude, où l'oxygène se fait rare, la jeune femme n'a cessé de dire sur les réseaux sociaux à quel point cette aventure l'avait changée. Et les téléspectateurs ont pu lundi 9 au soir, lors de la diffusion de l'émission, prendre la mesure de ce qu'elle voulait vraiment dire.

Mentalement et physiquement, l'aventure a été réellement éprouvante pour Shy'm. Physiquement pour les raisons que l'on sait: escalader un piton rocheux à mains nues, après des jours sans manger et sans dormir, ça demande certainement des ressources que le commun des mortels n'a pas forcément. Mentalement, parce qu'elle a fait ce périple en tant que Tamara, qui est son vrai prénom, et a laissé de côté les strass et les paillettes qui entourent son personnage de scène qu'est Shy'm.

Moi heureuse . . . #ales julien KNAUB/M6 Une publication partagée par Instashym (@instashym) le 9 Oct. 2017 à 8h25 PDT

D'ailleurs, Mike Horn l'a bien dit: "Pour moi, Shy'm n'existe pas. Pour moi, c'est Tamara". Une scène a particulièrement ému les téléspectateurs, et certains ont confié leur émotion sur Twitter. On y voit Shy'm, les yeux embués de larmes, écouter Mike Horn -avec qui elle a tissé des liens très forts- dire quel être humain extraordinaire elle est, quel être Tamara est.

Shy’m...ou plutôt Tamara, a rayonné ce soir dans #ALEtatSauvage Une femme au grand coeur qui s’est livrée à @ExploreMikeHorn @M6 pic.twitter.com/Oau1ZkUmy3 — Jordy Gaga (@jordan_s78) 9 octobre 2017

#ALEtatSauvage c'est une super émission, mais avec @shymofficiel c'était vraiment excellent ! Souriante, touchante et tellement forte ! — Coralie Bertrand (@CoraliexOth) 9 octobre 2017

#ALEtatSauvageBravo @shymofficiel quel courage. Quelle humilité. Quelle simplicité ! — Sève rêve t'elle @PinsSeve) 9 octobre 2017

Shy'm a donc conquis le cœur des téléspectateurs qui l'ont regardée aller au bout d'elle-même. Mais malheureusement, côté audiences, ça n'a pas suivi. Face à l'émission de M6, il y avait Quand je serai grande, je te tuerai, téléfilm avec Laëtitia Milot, qui a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs, et la série Rizzoli & Isles, sur France 2, avec 3,5 millions de fidèles. A l'état sauvage ne s'en sort qu'avec 2,4 millions de téléspectateurs, soit le pire score de l'histoire de ce programme (qui a toujours été au-dessus de 3 millions).