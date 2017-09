Charlotte Pirroni débarque dans "TPMP" mais quitte Florian Thauvin

Un nouveau (et beau) visage va s'ajouter aux recrues de la rentrée pour Touche pas à mon poste. Il s'agit de celui de Charlotte Pirroni, ancienne Miss Côte d'Azur qui avait échoué à la place de deuxième dauphine lors du concours Miss France 2015. "Nous avons le plaisir de vous annoncer que Charlotte Pirroni nous rejoindra très bientôt autour de la table en tant que chroniqueuse!" a fait savoir l'émission dans un tweet, jeudi 28.

Depuis cette participation remarquée, la jeune femme de 24 ans a fait ses premiers pas médiatiques en créant une chaîne YouTube dans laquelle elle donne des conseils de beauté. Elle devrait donc parler de mode dans l'émission de Cyril Hanouna mais aussi "des sujets qui me touchent comme l’actualité et aussi la télé bien sûr", a-t-elle confié à 20 Minutes.

Elle a également confié avoir des appréhensions, ne connaissant aucun des chroniqueurs malgré sa brève visite sur le plateau peu après le concours de Miss France. La jeune femme avait en effet été une des favorites. Ses yeux bleus mais surtout sa poitrine généreuse avait beaucoup fait parler les internautes. "Une miss peut avoir des formes", avait-elle réagi par la suite.

Elle est aussi connu pour être la compagne du footballeur marseillais Florian Thauvin. Mais selon Public, le couple viendrait de rompre.

C'est sur l'insistance des ses amies que cette jeune et jolie Azuréenne, mannequin depuis l'âge de 8 ans, s'était décidée à se lancer dans l'aventure Miss France. A l'époque, son portrait officiel expliquait qu'elle préparait un bachelor en marketing et management option luxe, mode et design, et se destinait à devenir styliste. Mais elle déclare aujourd'hui avoir "toujours voulu devenir chroniqueuse". Elle s'est également dit rassurée "que l'émission (ait) pris une autre tournure".

Touche pas à mon poste a en effet été retravaillé pour cette rentrée, notamment après les scandales et sanctions du CSA qui s'étaient multipliés l'année dernière.