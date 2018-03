"Charmed": CW relance la série, Madeleine Mantock intègre le casting (photo)

CW a parachevé son grand projet de reboot (nouvelle version) de la série Charmed, succès de la fin des années 90 et du début des années 2000. Un dernier nom est venu tout récemment s'ajouter au casting pour compléter la fratrie qui assumera le pouvoir des trois.

L'actrice britannique Madeleine Mantock, 28 ans, a en effet été engagée pour interpréter Macy Pruitt (le nom de famille des trois sœurs sorcières n'est en effet plus Halliwell). Elle aura le pouvoir de télékinésie (comme Prue jouée par Shannen Doherty dans la série originale) et, à part chasser les démons à ses heures perdues, poursuivra une carrière de scientifique.

La jeune femme, qui a fait des apparitions dans les séries américaines The Tomorrow People et Into the Badlands, ou le film Edge of Tomorrow (avec Tom Cruise et Emily Blunt), décroche là son premier grand rôle principal (si tant est que cette nouvelle version de Charmed aura plus qu'un épisode pilote).

Madeleine Mantock jouera donc Macy Pruitt et sera en couple (à l'écran) avec Gavin, interprété par Ser'Darius Blain vu dans le dernier Jumanji.

Ses sœurs, Madison et Mel, seront elle respectivement jouées par Sarah Jeffery et Melonie Diaz. Et l'être de lumières des trois sorcières ne s'appellera pas Leo mais Harry. Et il ne sera pas interprété par Brian Krause mais un certain Rupert Evans (alias Peter Fleming dans Fleming: l'homme qui voulait être James Bond).