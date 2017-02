"Chasseurs d'appart'": Angélique, la très jolie candidate, réagit aux commentaires sexistes

Candidate dans Chasseurs d'appart', Angélique n'a pas laissé les téléspectateurs indifférents ni même le présentateur Stéphane Plaza. La jeune femme de 35 ans, qui a perdu la grande finale de la compétition diffusée mardi 21 sur M6, a tenu à réagir aux nombreux commentaires laissés par les internautes sur son physique. "Si on ne parlait que de ça, ça m'embêterait... Après, les gens, il faut bien qu'il parle de quelque chose. Si j'avais eu un gros bouton sur le pif, ils auraient parlé de ça. C'est vrai que là, ça a été assez appuyé. Mais, je n'ai pas eu trop de trucs négatifs, personne n'a dit que je jouais trop à la bimbo", a-t-elle expliqué lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs.

L'agent immobilier, basée à Lyon et qualifié d'"avion de chasse" pendant la compétition, a toutefois regretté l'insistance de la production sur son physique. Certains internautes avaient d'ailleurs crié au sexisme après les différents gros plans sur sa poitrine et ses fesses mais aussi après avoir entendu plusieurs remarques bien appuyées comme "tes voisins d'en face devraient te payer ton appartement pour avoir le privilège de te voir faire du sport ou peut-être même sortir de la douche".

Des commentaires dont elle se serait bien passée mais qui ne l'ont pas dérangé plus que ça. "La voix off insiste et ça crée un débat autour du sexisme, un peu moins de commentaires de la voix off ne m'aurait pas du tout dérangée. Mais, ça reste valorisant, donc je ne peux pas dire que ça me dérange", a-t-elle confié.

Pour rappel, trois agents avaient été qualifiés pour la grande finale nationale baptisée Chasseurs d’Appart', le choc des champions. Ainsi, Angélique (la lauréate de Lyon), Neil (vainqueur à Bordeaux) et Vanessa (qualifiée à Paris) se sont affrontés mardi 21 au soir afin de remporter la somme de 10.000 euros. Chacun était mis en défi de trouver un bien dans une ville qu'il ne connaissait pas. Et c'est finalement Vanessa qui a remporté la compétition après trois manches plus difficiles les unes que les autres. Une belle expérience pour Angélique qui a estimé que l'émission donnait une bonne image de sa profession. "Je trouve qu'on montre ce qu'est notre métier mais ça reste du divertissement. Mais, dans la globalité, ça relate bien. En tout cas, moi, je suis restée 100% naturelle, sans jeu, égale à ce que je suis tous les jours!".