Chelsea – Arsenal: la finale de la Ligue Europa sur une chaîne en clair

La finale de la ligue Europa a lieu ce mercredi soir à Bakou, en Azerbaïdjan. Les deux clubs anglais d'Arsenal et Chelsea se disputeront la "petite" coupe d'Europe de football dans des conditions assez particulières.

En effet, l'UEFA a choisi d'exporter l'évènement dans un pays qui est loin d'abriter des clubs en mesure d'arriver en finale. Il était donc presque certains que les supporters des deux équipes auraient des milliers de kilomètres à faire pour rejoindre le stade. Une distance synonyme de coût qui a conduit les deux clubs londoniens à rendre la moitié des places qui avaient été allouées à leurs supporters.

C'est donc dans une ambiance particulière que le coup d'envoi devrait être donné à 23h, heure locale. Un horaire lui aussi peu habituel, afin de permettre une retransmission à une heure décente dans les grands pays de football européens. A Paris, ce sera à 21h.

Il sera possible de suivre l'évènement en clair sur la chaîne RMC Story, canal 23 de la TNT. Les abonnés pourront également regarder le match sur RMC Sports. Ce que le groupe Altis, qui a obtenu les droits sur la Ligue Europa et la Ligue des Champions, n'était pourtant pas tenu de faire. En effet, la loi prévoit que les "évènements d'importance majeure" doivent être retransmis sur au moins une chaîne "en accès libre", c’est-à-dire gratuite et dont les programmes "peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine".

La finale de la Ligue Europa n'est considérée comme un tel évènement que lorsqu'un club français y participe. La règle pourrait cependant évoluer. Face à la multiplication des acteurs payants, le budget pour les fans de sport peut vite devenir important. Une consultation citoyenne sur les évènements retransmis gratuitement vient de s'achever pour évoquer le problème.