"TPMP": Gilles Verdez humilie Matthieu Delormeau lors de son "conseil de classe" (VIDEO)

"Vous êtes le maillon faible, au revoir!" Avec Cyril Hanouna dans le rôle du proviseur, les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste sur C8 se livrent depuis quelques semaines à une drôle d'épreuve: le conseil de classe. Et jeudi 16 au soir, c'était au tour de Matthieu Delormeau de passer au tableau pour se faire noter par ses camarades. Si certains ont été indulgents, Gilles Verdez a sauté sur l'occasion pour dire à l'ancien animateur de NRJ12 tout le mal qu'il pensait de lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre…

Dès que ça a été au tour de Gilles Verdez de parler, Matthieu Delormeau est devenu tout rouge. Le volubile journaliste sportif a commencé par le rassurer: "Je me suis dit que vous aviez aussi des points faibles, j'ai sélectionné juste les meilleurs parce que je n'avais pas le temps de tous les prendre". Avant de le descendre en flèche en pointant tout ce qu'il juge être les faiblesses du chroniqueur bodybuildé. Il y en a 16, et il les a tous inscrit sur une grande ardoise: "Mytho, égoïste, méchant, fainéant, radin, méprisant, jaloux, arriviste, mesquin, manipulateur, capricieux, hypocrite, influençable, menteur, mégalomane, prétentieux".

Pour chaque point faible, Gilles Verdez ne s'est pas privé de livrer une appréciation cinglante. Toutes ont beaucoup fait rire les autres chroniqueurs, alors que le pauvre Delormeau dépérissait au fur et à mesure au centre du plateau. "Vous êtes méchant! Mais pourquoi tant de haine? Il y a un problème dans la petite enfance?" a-t-il notamment asséné. "Vous êtes jaloux! Oui on est meilleurs que vous, admettez-le (…). Capricieux, on dirait une diva (…). Vous êtes influençable, dès qu'un producteur vous appelle vous changez d'avis". Résultat de toute cette litanie? Un -16 sur 10, "gentiment" arrondi à un zéro pointé pour Matthieu Delormeau (qui a malgré tout remercié ses fans sur Twitter après coup, pour leur soutien). Dans la vraie vie, il aurait certainement dû redoubler sa classe. Mais heureusement pour lui, Gilles Verdez n'a pas ce pouvoir sur C8.

(Voir ci-dessous l'appréciation de Gilles Verdez lors du conseil de classe de Mathieu Delormeau)

Manipulateur, menteur, arriviste, méchant... par inconnu25