"Les Marseillais South America": la guerre est déclarée entre Montaine et Liam à cause de… Julien

Rien ne va plus dans Les Marseillais South America, diffusée tous les jours (en semaine et en soirée) sur W9. Pas du côté des audiences. Car dans ce domaine là, l'émission de téléréalité se porte plutôt bien. Les épisodes inédits réunissent régulièrement plus de 700.000 téléspectateurs. C'est en moyenne 300.000 de plus que les Anges de la téléréalité sur NRJ12.

C'est du côté des clashs (qui sont l'attraction principale de l'émission) qu'il y a de l'eau dans le gaz. Dans l'épisode inédit du mardi 21 au soir, Liam et Montaine ont presque failli en venir aux mains à cause d'un garçon de la maison: Julien. Toutes les saisons, le jeune homme de 28 ans est au cœur de toutes les intrigues, tous les couples et donc tous les clashs. Et c'est plus vrai que jamais cette année en Amérique du Sud.

Pour replacer les choses dans leur contexte, il faut rappeler que la jolie blonde qu'on appelle Montaine est l'ex de Julien. Et Liam, nouveau personnage de la famille des Marseillais cette saison, est la petite amie de ce Don Juan des temps modernes. Enfin ça, c'était encore le cas mardi soir car après sa dispute avec Montaine, qui a avoué avoir toujours des sentiments pour Julien, Liam a tout simplement décidé de quitter son chéri.

Mais le reste de l'aventure réserve encore d'autres surprises autour de ce fameux Julien car Manon, sa copine dans la vraie vie, qu'il avait quittée avant de partir sur le tournage des Marseillais South America, va bientôt débarquer. Du grabuge au programme, encore et toujours.