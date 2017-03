"C à vous": passe d'armes en Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix, qui le traite de "sexiste" (VIDEO)

Regards exaspérés, critiques incessantes, mises en contradictions permanentes… Anne-Sophie Lapix et Florian Philippot n'ont pas passé une soirée des plus agréables lundi 6 au soir, sur France 5, lors de l'émission C à vous, où la journaliste avait invité le vice-président du Front national. Pendant plus de 25 minutes, les deux protagonistes se sont rendus coups pour coups, leurs échanges devenant de plus en plus tendus au fil des questions.

Anne-Sophie Lapix n'a pas hésité à ressortir de vieux dossiers et à en agiter des actuels qui mettent à mal la légitimité du FN, poussant ainsi Florian Philippot dans ses retranchements. A peine s'était-il assis dans son fauteuil d'invité que la journaliste a lancé les hostilités: "N'est-il pas bien bête François Fillon d'accepter de s'expliquer devant les juges alors qu'il pourrait se cacher derrière son immunité parlementaire?" Faisant ici allusion au refus de Marine Le Pen de se soumettre à la justice dans ses propres affaires d'emplois fictifs de ses assistants parlementaires, se cachant donc elle derrière le bouclier qu'est son immunité parlementaire. "Elle ne se cache pas du tout. Elle a même demandé (…) l'ouverture d'une information judiciaire" a rétorqué le vice-président du parti d'extrême-droite.

Dès la première question, le décor était donc planté. Et des échanges du même acabit se sont ensuite enchaînés, avec un degré de tension en plus à chaque fois. Anne-Sophie Lapix a aussi souligné certains points du programme coûteux du FN, qui en termes de dépenses publiques et d'investissements n'est pas claire au niveau des chiffres. Et là Florian Philippot n'a plus cherché à cacher son agacement. Il a même sous-entendu qu'elle n'était pas capable de travailler ses fiches seule. Pas du goût de cette dernière: "C'est un peu sexiste comme remarque, je trouve ça un peu limite" a-t-elle asséné.

Au cœur de la tempête, l'orage a ensuite éclaté tellement fort que le vice-président du FN s'est lancé dans un monologue accusateur. "Vous trouvez que vous êtes élégante, madame? Vous êtes d'une arrogance permanente, vous me regardez avec un mépris terrible. Ne me dites pas que vous êtes élégante… Tout le monde le voit, c'est évident. Vous êtes agressive, vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible, mais je ne vous le dis jamais car je suis quelqu'un de poli. (…) Ne faites pas de leçon d'élégance, car vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant".

Si Florian Philippot a répondu lundi soir à cette invitation, c'est semble-t-il parce que Marine Le Pen l'a refusée. La présidente du Front national et l'ancienne journaliste de Canal+ ont eu un différend en 2012, lors de l'émission Dimanche+, et depuis les deux femmes ne se sont plus adressées la parole. Malgré tout, Anne-Sophie Lapix et son équipe ont renouvelé leur invitation pour que Marine Le Pen vienne sur le plateau de C à vous.

(Voir ci-dessous le passage de Florian Philippot dans C à vous, et à partir de 14'30 pour les accusations de sexisme)