Clara Morgane s'en prend à Enora Malagré et remet à sa place Gilles Verdez (VIDEO)

Visiblement, Clara Morgane n'est pas très copine avec Enora Malagré. Sur le plateau de Salut les Terriens!, la comédienne n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'elle pensait de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui a récemment qualifié son calendrier de "cul-cul".

Une petite pique que ne semble pas avoir appréciée la principale intéressée. "Enora Malagré est un cas pour moi. Je n’ai jamais vu quelqu’un autant changer d’attitude. Elle dit du mal de quelqu’un, ensuite elle lui saute dans les bras. Ensuite, elle dit qu’elle ne le connaît pas. Elle est bipolaire quoi", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter: "elle a vraiment beaucoup de problèmes. C’est quelqu’un qui n’est pas sûr de soi, qui est profondément jalouse de toutes les femmes".

Sans plus tarder, le chroniqueur de TPMP Gilles Verdez -également invité- est monté au créneau, prenant la défense de sa comparse face aux attaques de Clara Morgane. "Enora est la quintessence de la féminité, elle est magnifique. Elle n'a à être jalouse de personne et elle ne l'est pas", a-t-il ainsi déclaré. Mais l'ex-star du X ne s'est pas laissée faire, taclant le journaliste sur ses goûts en matière de femmes. "Toi tu es fan de Nabilla donc on a compris à peu près le niveau", lui a-t-elle lancé sous les acclamations du public.

Vexé, l'homme s'est à nouveau emporté, critiquant cette fois-ci le calendrier sexy de Clara Morgane. "Excusez-moi, je viens là gentiment, je vois votre scénario de merde dans votre calendrier, je dis rien", a-t-il lancé avant que Thierry Ardisson ne coupe court à la discussion. "On ne va pas commencer une polémique là-dessus!", a déclaré le présentateur.

(Voir ci-dessous la vidéo du clash entre Clara Morgane et Gilles Verdez):