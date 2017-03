Kim Kardashian et Kanye West: le rappeur en colère contre sa femme, un divorce est envisagé

Bientôt la fin d'une grand histoire d'amour? En tout cas, il y aurait de l'huile sur le feu entre Kim Kardashian et Kanye West. Après le braquage dont elle a été victime à Paris la nuit du 2 au 3 octobre dernier, la bimbo américaine s'est beaucoup exprimée dans les médias. Elle a récemment raconté son mal-être et le choc psychologique qu'elle a subi, déclarant d'ailleurs s'être préparée "mentalement a être violée". Une situation qui agace très fortement son conjoint Kanye West, qui lui a reproché de s'être trop étendue sur le sujet dimanche 19 lors d'un épisode de Keeping Up with The Kardashians où elle a raconté son vol avec beaucoup de détails.

"Elle en parle beaucoup, est toujours vulnérable et pleure encore souvent", a raconté il y a quelques jours un proche de Kim Kardashian au magazine People. Si la star a été touchée par sa mésaventure, Kanye West lui aurait demandé de rester discrète en ce qui concerne le sujet. En avril dernier, une source aurait confié au magazine In Touch: " il avait dit à Kim que cette expérience était très personnelle et lui a demandé de ne pas s’en servir pour grossir les audiences. Mais elle l’a fait. Elle a agi à l’encontre de ses souhaits et a exposé tous les détails devant la caméra. Ils ont eu une grosse dispute et il était fou de rage".

Toujours selon cette source, un divorce serait même envisagé entre le rappeur et sa femme. Kim K aurait sollicité son avocat pour discuter de la procédure et les papiers auraient déjà été "rédigés".