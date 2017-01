Prise de bec violente entre Cyrille Eldin du "Petit Journal" et une journaliste de "Quotidien" après la victoire de Benoît Hamon (VIDEO)

Dimanche 22, c'était soir de fête au QG de Benoît Hamon, grand vainqueur du premier tour de la primaire socialiste devant Manuel Valls. Il y avait foule du côté de ses sympathisants, mais aussi des journalistes, présents par dizaines. Difficile de se frayer un chemin pour avoir un mot de la star de la soirée. Alors quand on y arrive et que l'on est interrompu, on peut le prendre très mal. C'est ce qui s'est passé pour Cyrille Eldin, le volubile journaliste du Petit Journal sur Canal+.

"Monsieur Valls a dit que vous aviez le choix entre une victoire possible et la défaite assurée…" .Il tendait le micro au député des Yvelines quand une reportrice du Quotidien de TMC est intervenue. Lui coupant la chique, en parlant plus fort, avec cette question: "C’est quoi le programme ce soir pour vous Monsieur Hamon?" Réaction instantanée, devant un Benoît Hamon éberlué: "Pourquoi tu parles pendant mes questions?" Réplique de la jeune femme: "Tu fais la même chose avec moi". Et ça aurait pu s'arrêter là mais les téléphones des autres journalistes présents sur place ont capturé la suite de cet échange.

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un Cyrille Eldin très remonté: "La prochaine fois c’est un coup de coude mais violent" assène-t-il alors que des confrères tentent de le calmer et de l'éloigner de la journaliste de TMC. Qui répond: "Mais Cyrille tu m'as fait la même chose avec Fillon".

La concurrence est rude entre le Petit Journal et Quotidien depuis que Cyrille Eldin est aux manettes du programme de Canal+. Et les équipes des deux émissions se retrouveront probablement dimanche 29 pour le second tour de la primaire à gauche.

(Voir ci-dessous les vidéos des échanges en Cyrille Eldin et la journaliste de TMC)