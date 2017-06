Classement Forbes: qui sont les stars les plus riches du monde?

La célébrité la plus riche du classement Forbes 2017 est Sean Combs. Le rappeur et businessman américain, communément appelé Puff daddy atteint la 1e place du podium. Il a récolté 130 millions de dollars de revenus entre juin 2016 et juin 2017 grâce à sa tournée Bad Boy Family Reunion, la vente d'un tiers de sa marque de vêtements et un partenariat avec une marque de vodka.

Il devance de 25 millions la chanteuse Beyonce. Avec une fortune de 105 millions de dollars, la star n'a pas a s'inquiéter pour financer la naissance de ses deux jumeaux qui est prévue à la fin du mois. Cependant, si on ajoute les 42 millions de dollars qui ont placé son mari Jay-Z à la 55e place, le couple atteint de loin la 1e place.

La 3e position revient à l'écrivaine britannique J.K Rowling. Le succès de son dernier ouvrage Harry Potter et l'enfant maudit et du film les animaux fantastiques l'ont propulsée à cette place avec 95 millions de dollars.

Le rap rémunère mieux aux Etats-Unis qu'en France. Drake, le célèbre rappeur se positionne à la 4e place du classement grâce à ses 94 millions de dollars. Suivi de très près par le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui a gagné cette année la modique somme de 93 millions de dollars, cette fortune lui permet de figurer aussi dans le classement des 100 sportifs les plus riches du monde.

Cette année, 16 femmes participent au classement contrairement à 15 en 2016. Cependant c'est la dégringolade pour Taylor Swift qui surplombait la 1e place du classement en 2016. 2017 a été moins juteuse pour la chanteuse qui est descendue à la 49e place.

La richesse est intergénérationnelle. En effet, le classement s'étend de 19 à 74 ans. La benjamine de ce classement est Kylie Jenner. La productrice, styliste et femme d'affaires, avec ses 41 millions de dollars, culmine à la 59e place. C'est 27 place au dessus du doyen du classement, Paul McCartney, 74 ans, qui est 32e avec 54 millions de dollars.

Une chose est tout de même à noter, aucun Français ne figure dans le classement. L'année prochaine sera peut-être plus enrichissante pour les célébrités de l'Hexagone.