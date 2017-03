Colton Haynes: le beau gosse de "Arrow" et "Teen Wolf" va épouser son chéri

Coucher de soleil sur la plage, feu d'artifice et messages d'amour de proches et amis, voilà une demande en mariage rêvée. C'est en tout cas celle qu'a vécu dimanche 12 l'acteur américain Colton Haynes, connu sur le petit écran pour son rôle de Jackson Whittemore dans la série télévisée Teen Wolf et celui de Roy Harper dans Arrow.

Le jeune homme de 28 ans, qui a fait son coming out en 2016, a en effet accepté la proposition de son compagnon Jeff Leatham, directeur artistique du Four Seasons Hotel George V à Paris. Il a partagé son bonheur avec ses fans en publiant plusieurs photos sur son compte Instagram, où il compte près de 6 millions d'abonnés.

Si tout n'a pas été rose lorsqu'il a rendu son homosexualité publique l'an dernier -il avait notamment déclaré: "Je me sens mal d'avoir dû mentir pendant aussi longtemps. Mais on m'a dit que c'était la seule manière pour que je réussisse…"-, certains de ses proches ne comprenant pas qu'il l'ait caché si longtemps, cette fois-ci il a vécu son bonheur au grand jour et a reçu des tonnes de compliments et messages de félicitations.

Il a d'ailleurs publié un texte très émouvant sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans de ce grand flot d'amour. "Je suis submergé par tout l'amour et le soutien que vous nous avez envoyés à Jeff et à moi pour nos fiançailles. Je suis si touché que tant de monde s'aime aussi fort que nous. Je n'aurais jamais pensé qu'un gamin du Kansas rencontrerait un jour un homme de l'Utah et embarquerait avec lui dans ce grand voyage qui ressemble à celui que l'on voit dans les films. J'espère que vous connaitrez ça aussi. Peu importe qui vous aimez… n'ayez pas peur de l'aimer fort". Un message ponctué d'un hashtag "l'amour gagne toujours".