Complexée par son nez, Florence Foresti a toujours refusé la chirurgie esthétique, elle explique pourquoi

En pleine promotion de son dernier film, De plus belle, Florence Foresti était de passage samedi 4 sur le plateau de Salut les Terriens!. Interrogée sur son plus gros complexe, l'humoriste n'a pas hésité à répondre, évoquant son "nez". C'est alors que Thierry Ardisson a tenté savoir les raisons pour lesquelles elle n'était jamais passée par la case chirurgie esthétique.

"Parce que je suis douillette", lui a-t-elle répondu précisant avoir déjà subi une opération du nez. "J'ai déjà refait la cloison et ça m'a fait super mal. Et le médecin m'a dit: +si vous faites l'esthétique ce sera trente fois plus douloureux+. Donc, je me suis dit tant pis pour moi, je vais rester avec ça!".

Suite à quoi, la comédienne est revenue sur sa relation avec son corps dans un entretien au JDD, publié ce dimanche 5. "Je le supporte mieux aujourd'hui qu'à 20 ans. J'en suis même plutôt fière. Peut-être parce que j'ai pris l'habitude de vivre avec. Et comme il ne changera pas, autant le glorifier plutôt que le cacher!", a-t-elle ainsi confié. Et d'ajouter: "c'est sur mon visage que je bloque. Du coup, je n'aime pas me voir à l'écran. Pourtant, je n'ai jamais cherché à me faire plus jeune ou plus jolie. J'assume mes défauts : mon nez, mon menton... Il y a un côté libérateur dans les trucs disgracieux".

Agée de 43 ans, l'humoriste sera le 8 mars prochain à l'affiche du film De plus belle, réalisé par Anne-Gaëlle Daval. Elle y joue le rôle de Lucie, en rémission d'un cancer du sein, aux côtés de Mathieu Kassovitz (Clovis). Mais alors que l'amour vient sonner à sa porte, l'héroïne du long-métrage a dû mal à s'ouvrir et à reprendre goût à la vie.

(Voir ci-dessous la vidéo du passage de Florence Foresti dans Salut les Terriens!):