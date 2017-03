Mister France 2017: découvrez le sexy Eloy Pechier élu par un jury présidé par Clara Morgane (VIDEO)

Tous les yeux étaient braqués sur la scène du Palace à Paris mardi 14 au soir. Et pour cause, la salle de spectacles du IXe arrondissement de la capitale accueillait l'élection de Mister France 2017. Quinze beaux jeunes hommes étaient en compétition, mais un seul est ressorti vainqueur: Eloy Pechier, Mister Île-de-France.

M I S T E R F R A N C E 2 0 1 7 #misterfrance #emotion #instamoment #thankyou Une publication partagée par Eloy Pechier (@eloypechier) le 15 Mars 2017 à 6h29 PDT

Cet étudiant de 19 ans en deuxième année de licence économie et gestion à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne jouait à domicile. Il avait donc le soutien du public dans la salle, mais les personnes présentes n'avaient pas le pouvoir de voter. C'est donc le jury, présidé par l'ancienne actrice porno Clara Morgane, secondée par l'animatrice du Mad Mag sur NRJ12 Ayem Nour, qu'il a dû séduire, ainsi que les milliers de votants sur Internet.

Eloy Pechier a devancé Mister Nouvelle-Occitanie Cédric Tongbé et Mister Normandie Alexis Vildier, succédant ainsi à Mister France 2016 Salim Arik. Son mètre 83, son regard de braise, ses muscles d'acier et son assurance à l'oral lors du fameux discours lui ont permis de doubler ses camarades, tous plus sexy les uns que les autres.

Si Mister France est moins coté que Miss France, le jeune homme repart tout de même avec de beaux cadeaux dont un contrat de mannequin, un séjour aux Etats-Unis et une croisière paradisiaque. Et nul doute que son titre lui permettra de gagner en abonnés sur les réseaux sociaux (il en a pour l'instant un peu plus de 6.100 sur Instagram).

(Voir ci-dessous l'annonce des résultats de l'élection Mister France 2017 par Clara Morgane)