Couple Jenifer/Jean-Pascal à la "Star Academy": un coup monté de la production?

Simple passade ou vraie relation? Jenifer et Jean-Pascal, les deux candidats vedettes de la première édition de Star Academy, se répondent par médias interposés sur la nature de leur relation à l’automne 2001.

Dans une interview accordée à Version Femina, la chanteuse corse, âgée d’à peine 19 ans à l’époque, reconnaît s’être laissée aller dans les bras de Jean-Pascal… mais guère plus d'une nuit. "Il y a eu des jours où j’ai eu envie de sortir. Je me sentais dépassée, parce que j’avais flirté (avec Jean- Pascal, NDLR), et que je n’assumais plus trop dès le lendemain. Je l’aimais bien, pas plus". Elle précise que la trame scénaristique de l’émission laissant entendre que leur relation avait duré dans le fameux "château" était en fait un habile montage de la production: "Tout avait été romancé. Ce sont des trucs assez futiles, finalement".

Visiblement piqué au vif par ces sous-entendus, Jean-Pascal (Lacoste de son patronyme complet) a tenu à apporter sa réponse via son compte Twitter. Celui qui s’est reconverti dans la comédie après une carrière musicale à succès à sa sortie de l’émission, mais qui s’est rapidement essoufflée par la suite, affirme que lui était sincère et que la relation était sans doute un plus que ce qu’affirme la première lauréate de la "Star Ac'": "Après les révé­la­tions de Jen qui, appa­rem­ment, était brie­fée par la prod, sachez que pour ma part, j’étais honnête! Comme vous me connais­sez".

Après les révélations de Jenn qui apparemment etait briffer par la prod sachez que pour ma part j étais honnête ! Comme vous me connaissez — Jean-Pascal Lacoste (@jp_lacoste) 10 janvier 2017

Sans doute gênée, Jenifer a tenu à réserver une mention spéciale que l’on imagine pour Jean-Pascal dans l’hommage qu’elle a publié sur les candidats pour célébrer les 15 ans de l’émission. "Oublions vite les raccourcis journalistiques qui déforment et trahissent ce que l'on a dit vraiment. Rien ne nous enlèvera ce que l'on a vécu et tous ces moments partagés ensemble".