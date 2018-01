"Couple ou pas couple": après les clichés homophobes, deux candidates accusées de racisme (vidéos)

Jean-Luc Lemoine présente depuis deux semaines une nouvelle émission sur C8: Couple ou pas couple. Mais depuis quelques jours, il fait aussi face à plusieurs polémiques suite à des propos jugés homophobes et racistes.

Le principe du jeu est simple. Deux candidats font face à un mur de plusieurs personnes et doivent constituer les bonnes combinaisons pour trouver le couple d'amoureux. A la clé? La bagatelle de 50.000 euros au terme de cinq manches.

Pour arriver à leurs fins, les candidats réfléchissent souvent tout haut, et dérapent parfois. Mardi 2, Joëlle et Evelyne ont fait face au mur. Elles ont alors supposé que Mathilde, une jeune femme blonde et jolie, était en couple avec Hermann, un homme à la peau noire.

A cette hypothèse, l'une d'elle a alors déclaré: "Je verrais bien Hermann et Mathilde, parce qu'elle est blonde. J'ai deux belles-sœurs sont blondes et sont mariées avec un homme de couleur. Donc je pense que les hommes de couleur adorent les blondes".

Cette réflexion a attiré la colère de certains internautes qui se sont dits choqués par ces stéréotypes et l'ont exprimé en masse sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de personnes se sont plaints d'ailleurs de l'émission en elle-même qui pousse souvent les candidats à tenir des propos tendancieux et discriminatoires.

Fin décembre, deux jeunes hommes avaient également subi le courroux des internautes en déclarant que Damien, un jeune homme de 24 ans, tatoué, portant une boucle d'oreille et étant coiffeur, était homosexuel.

Ils étaient limites ces candidats de "Couple ou pas couple" !



"Il est gay"

- Pourquoi ?

"Il est stylé, il a des tatouages, une boucle d'oreille, des chaussures voyantes..."

- Damien a 24 ans, il est coiffeur.

"Oui, donc il est homo !" pic.twitter.com/yxKFgVlc7q — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) 28 décembre 2017

Jean-Luc Lemoine avait tout de suite réagi: "Je ne peux pas vous laisser partir sur des stéréotypes pareils, je connais plein de coiffeurs qui ne sont pas du tout gays".

Les deux candidats en question, David et Rémy, se sont ensuite justifiés sur les réseaux sociaux, arguant qu'eux aussi étaient gays. "On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Demandez à Griezmann ou Tex", a ainsi écrit Rémy sur Facebook.