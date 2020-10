Covid-19 : Les docteurs Blachier et Toussaint s'écharpent sur le plateau de Laurence Ferrari sur CNews

Les docteurs Blachier et Toussaint étaient les invités de Laurence Ferrari dans son émission Punchline sur CNews. Tous deux ont essayé de faire passer leur vision de la situation sanitaire et leurs prévisions pour les mois à venir… Et ont fini par s’écharper sous les yeux de Laurence Ferrari qui a eu bien du mal à apaiser la situation.



Depuis plusieurs mois, experts et scientifiques s’opposent dans les médias. Il y a ceux qui prédisent une deuxième vague depuis le printemps et ceux qui semblent encore nier le retour de l’épidémie. S’appuyant sur des chiffres ou des projections, chacun essait de se faire entendre et donne son avis sur les mesures sanitaires renforcées dans certaines régions. Jugées disproportionnées pour les seconds, trop tardives pour les autres…



Parfaite illustration de ces oppositions, lundi soir, sur CNews, deux médecins ont tenté d’imposer leur décryptage de la crise sanitaire dans l’émission de Laurence Ferrari, Punchline, sur Cnews. Et après maints efforts pour les faire revenir au calme, la journaliste exaspérée, a dû intervenir… et lancer la pub pour faire revenir le calme.



S’il est évident que les deux médecins ne pouvaient se mettre d’accord sur le fond, c’est la forme, surtout, qui a agacé Laurence Ferrari : « Il n’y pas besoin de parler comme ça, s’évertuait-elle à faire entendre à l’un de ses invités. On peut débattre dans le respect des interlocuteurs qui sont sur le plateau. Pas besoin de jeter des anathèmes et des noms d'oiseaux », s'exapérait-elle. Avant de poursuivre, face aux paroles de ses deux invités qui restaient sur le même thème : « Franchement, ça vole un peu trop bas pour moi. Soit vous vous respectez, soit on arrête le débat là et il y a un de vous deux qui sort ! Je vous le dis. Ca suffit maintenant ! On n'est pas dans une cour de récré. Il y a des centaines de millions de Français (sic) qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques, à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Il y en a ras-le-bol ! », a fini par lancer Laurence Ferrari, visiblement excédée, qui a préféré lancer la pub dans l’espoir que le plateau retrouve « calme et sérénité ». Au retour à l’antenne, le docteur Blachier a préféré quitter le plateau.

Mr Blachier est arrogant autant que le Pr Toussaint est élégant. https://t.co/qvxJYbmp1d — + Joachim Son-Forget (@sonjoachim) October 6, 2020

Regardez la séquence en replay sur CNews (à partir de 1'16"50)