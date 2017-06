Cristiano Ronaldo rencontre et présente enfin ses jumeaux Eva et Mateo (photo)

Cristiano Ronaldo Junior est grand frère. Son footballeur de père, Cristiano Ronaldo, attaquant du Real Madrid et de l'équipe nationale du Portugal, lui a donné un petit frère et une petite sœur par mère porteuse. Les jumeaux, qui se prénomment Mateo et Eva, sont nés le 8 juin dernier sur la côte ouest des Etats-Unis.

Mais celui reconnu de tous comme le meilleur footballeur de la planète n'a pas pu assister à leur naissance. Il était pris par la sélection portugaise et la Coupe des confédérations. Son équipe a été éliminée aux tirs au but par le Chili mercredi 28 au soir. Après le match, "CR7" a pris l'avion pour aller rencontrer ses nouveaux nés.

Le beau gosse, qui s'est toujours montré très proche de son fils aîné, allant jusqu'à lui faire la même coupe de cheveux que lui, était seul pour l'occasion. Il a publié ce jeudi 29 au soir une photo sur ses réseaux sociaux où on l'aperçoit avec ses deux bébés dans les bras. Mateo, le petit garçon, en bleu sur son bras droit, et Eva, en petite robe rose, sur son bras gauche. "Je suis si heureux de pouvoir enfin tenir les deux nouveaux amours de ma vie" a écrit Cristiano Ronaldo en légende.

So happy to be able to hold the two new loves of my lifepic.twitter.com/FIY11aWQm9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 29 juin 2017