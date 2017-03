Culotte ou pas culotte? A moitié nue, Alyssa Milano crée le buzz sur Instagram (PHOTO)

Maman comblée de deux petits bouts de chou, l'actrice américaine Alyssa Milano -qui a donné naissance à son second enfant il y a deux ans- avait du mal à se débarrasser de ses kilos superflus. Après s'être remise au sport, elle a réussi à récupérer un corps de rêve. Mardi 7, elle a partagé le fruit de ce dur labeur en dévoilant ses courbes dans une publication Instagram. Sur la photo, elle est allongée confortablement sur son lit, en lisant un magazine, très légèrement vêtue.

Le cliché a rapidement fait le tour d'Internet et ses abonnés sur Instagram (plus d'1,2 million) se sont livrés à un petit débat: Alyssa Milano porte-t-elle oui ou non une culotte? Certains fans sont persuadés qu'elle n'a que des bas transparents sans rien pour dissimuler ses fesses. D'autres se réfèrent à la couleur de son soutien gorge et appuient leur théorie avec le filtre rose de la photo pour démontrer que oui l'actrice porte une culotte, bien que très transparente.

Instaurer un débat n'était sans doute pas l'objectif premier d'Alyssa Milano mais une façon pour elle de poursuivre son combat pour les droits de la femme, dont le droit d'être féminine envers et contre tout. Ce qui tombe à pic à la veille de la journée internationale de la femme ce mercredi 8.

L'actrice américaine, connue principalement pour son rôle de Phoebe dans la série Charmed, œuvre depuis longtemps pour la cause féminine. Depuis qu'elle est maman, elle se bat pour effacer les tabous liés à l'allaitement, sujet toujours très polémique aux Etats-Unis.