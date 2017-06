Cyril Hanouna et Enora Malagré sacrés pires animateurs 2017 par les Gérard (et les téléspectateurs)

La 11e édition des Gérard de la télévision -prix parodiques qui récompensent le pire du petit écran- a eu lieu lundi. Cyril Hanouna et son ancienne collègue de "TPMP" Enora Malagré ont reçu respectivement le prix de l'animateur et de l'animatrice de l'année, seuls Gérard octroyés non pas par les organisateurs mais par un vote en ligne.