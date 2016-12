TPMP: Cyril Hanouna partage son émotion sur Twitter après un SMS de Mokhtar

Cyril Hanouna est en vacances, mais l'animateur de Touche pas à mon poste (TPMP) sur la chaîne C8 n'a pas abandonné ses fans pour autant. Le présentateur a partagé une de ses joies de Noël sur son compte Twitter le 25 décembre. Mokhtar, l'agent de sécurité et chroniqueur occasionnel de l'émission, lui a envoyé un SMS émouvant qu'il a reproduit sur le réseau social: "Mon cadeau de Noël, je l'ai toute l'année. C'est d'avoir la chance de travailler à tes côtés. Merci pour ce que tu fais pour les autres qui en ont besoin. Merci d'être là. Tu es mon idole et je ne te lâche pas à vie frérot. Kiffe avec tes petits et ta famille. Lâche rien", écrit Mokhtar. Un SMS posté sur Twitter avec l'accord de son auteur et qui a ému aux larmes le présentateur de TPMP selon se propres mots: "Voilà le SMS qui m'a fait chialer aujourd'hui que je tweete avec l'accord de Mokhtar qui est vraiment mon frérot d'amour". Un hommage pile dans l'esprit de Noel qui célèbre la fraternité.

Voilà le SMS qui m a fait chialer aujourd'hui que je tweete avec l accord de @Mokhtar_TPMPOFF qui est vraiment mon frérot d amour ❤️ pic.twitter.com/0xm9xSjdpX — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 25 décembre 2016

Les 4,25 millions de fans qui suivent Cyril Hanouna sur Twitter ont donc pu accéder à ce moment d'intimité. Le présentateur de TPMP est en effet en tête du classement 2016 des animateurs les plus populaires sur Twitter. Inscrit en 2011 sur le réseau social, il était déjà sur la première marche du podium en 2015. Mais cette année a été un bon cru pour Cyril Hanouna qui a gagné près de 1,5 millions d'abonnés supplémentaires. L'animateur règne décidément sans partage sur Twitter, la déclinaison de Touche pas à mon poste, Les 35 heures de Baba, se situant à la première place des divertissements les plus commentés sur Twitter devant les NRJ Music Award.

Ce message a dû réconforter Cyril Hanouna, lui prouvant que ses chroniqueurs restent soudés autour de lui, alors qu'il est une nouvelle fois dans la ligne de mire du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). L'Autorité de régulation de la télévision a engagé une nouvelle procédure de sanction contre la chaîne C8 en saisissant le rapporteur indépendant du Conseil d'Etat. Une action rare, déclenchée au motif que l'émission véhiculerait des préjugés sexistes et présentait une image dégradante de la femme. La gamme de sanctions est large, le gendarme de l'audiovisuel pourrait en tre autre obliger l'animateur à lire en direct un message d'excuses, infliger à C8 une amende pouvant s'élever à 3% du chiffre d'affaires hors taxes de la chaîne et, dans plus extrême des cas, retirer l'autorisation d'émettre de C8.