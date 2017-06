Cyril Hanouna répond aux critiques d'Enora Malagré suite à son départ de "TPMP"

Enora Malagré annonçait son départ de l'émission TPMP le 30 mai dernier sur Twitter. Pendant de longs jours, la courte vidéo avait été le seul message adressé à ses fans. Et la désormais ancienne chroniqueuse n'avait pas exprimé les réelles causes de son départ. Jusqu'à mercredi 14, lorsque la trentenaire a accordé une interview à L'Obs.

Dans celle-ci, elle restait loyale à Cyril Hanouna, qui doit actuellement faire face à des flots de critiques et à des sanctions de la part du CSA. "Je suis aussi consciente que sans lui j'étais que dalle avant", affirmait celle qui pendant sept années a participé à l'émission. Enora Malagré s'est cependant montrée assez critique envers son ancien patron.

Elle a notamment expliqué qu'au cours des deux dernière années, l'ambiance au sein de la production n'avait pas été toujours au beau fixe et que "ces dernier temps" la chroniqueuse allait sur le plateau avec "la boule au ventre".

"A nous les chroniqueurs Cyril faisait bien sentir, parfois avec mépris, qu'il était le producteur et nous de simples employés. +Quand tu produiras, on te demandera ton avis+, des trucs de ce genre. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas pour blesser mais ça fait mal. Les six derniers mois, il est devenu plus dur", a confié Enora Malagré.

Méprisant, dur, sévère... L'animateur star de C8 a été un peu critiqué par son ancienne collègue, qui demeure son amie selon les dires de celle-ci. Cyril Hanouna a donné des éléments de réponse, publiés dans une enquête de Marianne sur son émission ce vendredi 16.

Dans ce papier qui, à l'aide de témoignages, décrit "Baba" comme une homme capricieux, susceptible et méprisant, le présentateur a avoué être "un peu soupe au lait", nuançant aussitôt ses propos en expliquant que tout se terminait toujours "par de la rigolade".