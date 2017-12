Cyril Hanouna souhaite un bon anniversaire à Emmanuel Macron (vidéo)

Emmanuel Macron fête ses 40 ans ce jeudi 21. Pour l'occasion, Cyril Hanouna a voulu être le premier à lui souhaiter, en avance, lors de l'émission Baba Noël: la grande régalade. La star de C8 n'a pas hésité à appeler le président en plein direct.

Dans le même temps, le chroniqueur Maxime Guény se rendait à l'Elysée avec 40 sosies de Marilyn Monroe. Le petit groupe a finalement été arrêté à proximité du palais par les policiers en charge de la sécurité des alentours.

Sur le plateau, Cyril Hanouna a tenté un premier appel qui s'est révélé infructueux. Il a donc laissé un message vocal sur le numéro du Président. "Président! C'était Cyril Hanouna, on était en direct sur C8 avec le public, avec tous les chroniqueurs. On voulait vous souhaiter bon anniversaire avant demain mais comme on ne veut pas le faire sur un répondeur, je vais vous rappeler toute la nuit. Je vous embrasse, salut Président!".

A voir aussi: "TPMP": Cyril Hanouna interpelle Emmanuel Macron qui lui répond en direct pour la 1000e émission

Et Emmanuel Macron a certainement eu peur de devoir subir des appels intempestifs toute la soirée car il a envoyé un message à l'animateur en lui expliquant qu'il comptait le rappeler "dans dix minutes".

Exceptionnel ! Pendant le prime #Babanoel, @Cyrilhanouna a eu @EmmanuelMacron au téléphone pour lui souhaiter un joyeux anniversaire pic.twitter.com/5gTYPlWYvc — TPMP (@TPMP) 21 décembre 2017

Et en effet, Emmanuel Macron a appelé le présentateur, devant les chroniqueurs effarés et croyant même pour certains à une blague. Après les salutations d'usage, tout le plateau de Baba Noël a chanté "joyeux anniversaire".

"Par contre, je dois vous dire que je vis assez mal cette volonté de me vieillir d'une heure", a déclaré Emmanuel Macron en déclenchant le rire de Cyril Hanouna. L'animateur lui a alors rétorqué qu'il voulait "être le premier" à lui souhaiter.

Bien que le chef de l'Etat ait célébré ses 40 ans en avance au château de Chambord dimanche 17, celui-ci a fait remarqué à l'animateur qu'il était bien le premier à le lui souhaiter.