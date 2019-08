DALS: Marie Denigot déçue d'avoir été évincée (photos)

Elle n'a pas caché sa déception de ne pas être reconduite par la production de Danse avec les stars pour la 10ème saison. La danseuse professionnelle Marie Denigot a annoncé samedi qu'elle ne se faisait plus guère d'illusion sur sa participation et que la confirmation de son évincement été arrivée.

"Voilà quelques semaines que je reçois des dizaines et des dizaines de messages concernant ma participation à la saison 10 de Danse avec les Stars. Jusqu’à il y a très peu de temps de je ne savais pas moi même si j’allais être reconduite cette année ou non. Les semaines s’enchaînant sans avoir de nouvelles de la production, j’ai du commencer à me faire à l’idée que cette année je ne serais pas présente avec vous tous les samedis soirs de septembre à décembre. Puis le verdict est tombé, mes peurs se sont avérées vraies, je n’aurais pas la chance de retravailler sur l’émission cette année", a-t-elle écrit sur son compte Instagram dans un long message en légende d'une photo la montrant avec son partenaire de la saison 8 Lenni-Kim, celui avec lequel elle avait réalisé sa meilleure performance: deuxième.

"Ce n'est pas mon choix", précise-t-elle, semblant insister sur le fait qu'elle a été éconduite. Toutefois, elle explique y voir une opportunité de se recentrer sur ses autres activités, et en particulier sur la danse de compétition: "Je vis actuellement quelque chose d’incroyable où je m’épanouis comme jamais avec mon compagnon et mes professeurs de danse en Russie, je touche du bout du doigt une partie de mes rêves et donc je prend cela comme une chance du destin pour accomplir ce que j’ai toujours voulu faire dans la danse de compétition", assure celle qui a participé à trois saisons.

Le départ d'une des danseuses semblait inéluctable puisqu'une nouvelle recrue avait déjà été sélectionnée. Il s'agit d'Inès Vandamme, une danseuse qui a l'habitude du show buiseness puisqu'elle a déjà accompagné sur scène des stars comme Alicia Keys, Shakira et Matt Pokora.