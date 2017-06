"Danse avec les stars": deux anciennes Miss France seraient au casting de la saison 8

Les rumeurs vont bon train quant au casting de la huitième saison de l'émission Danse avec les stars, qui sera diffusée à la fin de l'année sur TF1. Et ce mercredi 14, les réseaux sociaux s'affolent à propos de la possible participation de deux anciennes Miss France. Après Sylvie Tellier et Valérie Bègue, dans les septième et deuxième saison de l'émission, Camille Cerf et Delphine Wespiser sont pressenties pour être candidates lors des prochaines diffusions.

Cependant, le casting est toujours en cours, donc rien n'est sûr pour le moment. De nombreuses autres stars pourraient faire partie de la prochaine saison de DALS. Parmi elles Matthieu Delormeau, chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste, Amir, qui avait représenté la France lors du concours de l'Eurovision en 2016, Hapsatou Sy, ancienne chroniqueuse du Grand 8 et compagne de Vincent Cerutti qui a présenté l'émission de 2011 à 2014, ou encore Sophie Davant.

Les noms de Moundir, Christian, issu des 12 coups de midi et même celui de Thomas Pesquet, l'astronaute normand tout juste revenu sur Terre, font aussi partie des rumeurs.

Steve Hart, du boys band Worlds Apart, sera lui dans la huitième saison de DALS. Côté présentation, Sandrine Quétier a été écartée, tout comme la membre du jury Marie-Claude Pietragalla, après le départ de Laurent Ournac à la fin de la dernière saison. L'animateur d'OFNI, Bertrand Chameroy sera en charge de l'animation du programme pour la nouvelle saison. Il sera épaulé par Christophe Beaugrand.