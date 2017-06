"Danse avec les Stars": Katrina Patchett va épouser son chéri Valentin, aventurier de "Koh Lanta" (photos)

Katrina Patchett, la jolie blonde d'origine australienne qui a remporté la saison 1 de Danse avec les Stars avec M Pokora, va bientôt épouser son chéri Valentin D'Hoore, ancien participant de Koh Lanta (saison 10).

La danseuse et chorégraphe de 30 ans a enterré sa vie de jeune fille dimanche 25 en présence de ses amis, lors d'une soirée endiablée, à laquelle étaient présents beaucoup de célébrités qui participent avec elle à l'émission Danse avec les Stars sur TF1. Denitsa Ikonomova, triple tenante du titre (avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet et Laurent Maistret), Christian Millette, Fauve Hautot et Emmanuelle Berne étaient notamment de la partie.

Katrina a d'ailleurs partagé son bonheur avec ses fans, comme elle le fait souvent, sur ses réseaux sociaux. Elle a publié une photo (floue mais où transparaît sa surprise et sa joie) sur son compte Instagram, remerciant ses proches: "Merci les amis! J'ai beaucoup de chance de vous connaître".

Valentin et Katrina sont en couple depuis 2011. Ils ont rapidement emménagé ensemble et partagent depuis régulièrement des petits moments à deux avec leurs fans sur Instagram. Début mai, ils ont par exemple publié une photo d'eux deux, faisant du sport en couple. Le hashtag #fianceefriday indiquait déjà que le beau gosse allait bientôt passer la bague au doigt à sa dulcinée.

Côté pro, même si rien n'a encore été officialisé pour le casting des danseurs professionnels comme des célébrités, Katrina Patchett devrait participer à la saison 8 de Danse avec les Stars, sans doute à la rentrée prochaine. Valentin D'Hoore poursuit lui une carrière de mannequin.