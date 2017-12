"Danse avec les Stars": qui a remporté la finale de la saison 8? (photos)

Danse avec les Stars a tiré sa révérence mercredi 13 au soir sur TF1. La finale de la saison 8 avait en effet lieu en milieu de semaine, pour cause d'élection de Miss France samedi prochain.

Mais alors qui a remporté le trophée tant convoité après plus de deux mois d'aventure? Lenni-Kim, et sa danseuse Marie Denigot, Agustin Galiana, et Candice Pascal, et enfin Tatiana Silva, avec Christophe Licata, se sont donnés corps et âmes sur le parquet du studio 217.

Mais à la fin, il ne pouvait rester qu'un seul duo. Et c'est finalement le beau Agustin Galiana (acteur de Clem) et Candice Pascal qui repartent avec le trophée. Ils l'ont emporté d'une très courte tête sur Marie Denigot et Lenni-Kim, avec seulement 50,33% des votes du public.

Tatiana Silva (la Miss Météo de TF1) et Christophe Licata se sont arrêtés après les deux premières danses. Une nouvelle désillusion pour le danseur originaire du sud de la France, à qui le titre échappe depuis huit ans (c'était sa cinquième finale).

Mais il faut dire que ce titre, Candice Pascal aussi l'attend depuis huit ans. Après la révélation du résultat, elle a d'ailleurs avoué que c'était son rêve, depuis la toute première saison, et en a profité pour remercier son partenaire Agustin Galiana.

Les trois duos ont réalisé les meilleures performances de leur saison sur cette finale marquée par un caractère historique.

Premièrement, jamais dans l'histoire de l'émission un gagnant n'avait gagné avec aussi peu d'avance. C'était extrêmement serré.

Deuxièmement, tous ont obtenu pour leur deuxième prestation mercredi soir la note parfaite: 80. Autrement, les quatre juges (Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault) ont tous donné la note de 10, à la fois en artistique et en technique.

Et enfin, troisièmement, Chris Marques, le juge réputé pour être le plus sévère au niveau des notes, n'avait jamais donné autant de 10. Champagne?