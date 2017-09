"Danse avec les Stars": un trio d'animateurs aux côtés de Sandrine Quétier pour remplacer Laurent Ournac?

Danse avec les Stars revient bientôt sur TF1. Et cette saison 8, qui devrait débuter le 14 octobre prochain, s'annonce sous le signe du changement. Casting, danseurs, jury et même présentation seront bouleversés.

Côté animation, Sandrine Quétier reste titulaire sur le parquet du Studio 2017 (qui accueille la compétition). Mais depuis mai dernier, on sait que Laurent Ournac ne sera plus son bras droit dans les coulisses, là où candidats et célébrités vont récupérer leurs notes après chaque prestation.

L'acteur de Camping Paradis l'avait annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux. A peine avait-il officialisé l'information que les fans de l'émission lui cherchaient un remplaçant. Le nom de Bertrand Charmeroy avait été évoqué. Mais l'ancien protégé de Cyril Hanouna va rester sur W9.

A la place, TF1 aurait décidé de frapper un grand coup selon une information de Voici. La première chaîne aurait en effet décidé de remplacer Laurent Ournac par trois visages et non un comme c'était le cas avant. Pas de bousculade prévue, mais un poste tournant. Un accord aurait été trouvé pour que trois poids lourds de l'animation prennent le micro chacun leur tour le samedi soir: Nikos Aliagas, Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini.

Côté jury, un départ et une arrivée. Nicolas Archambault, beau gosse qui a partagé l'affiche du spectacle musical Saturday night fever avec Fauve Hautot, va remplacer la danseuse Marie-Claude Pietragalla, qui a décidé de ne pas rempiler une année de plus, pour se consacrer à ses projets artistiques.

Plusieurs danseurs comme Grégoire Lyonnet et Silvia Notargiacomo n'ont pas rempilé. Mais les noms de leurs remplaçants sont encore tenus secrets. Enfin, côté casting, les participations de Camille Lacourt, Lenni-Kim, Arielle Dombasle et Sinclair ont été rendus officiels. Il en manque plus que six.