Danse de la joie pour Emily Ratajkowski et Aaron Paul après la fin du tournage de "Welcome Home" en Italie (vidéo)

Fini les photos sexy sous le soleil italien, la belle Emily Ratajkowski ne devrait pas tarder à quitter le pays. En effet, elle y séjournait depuis quelques semaines pour les besoins du film Welcome Home, le prochain long métrage dont elle sera l'héroïne. Mais ce vendredi 16, le mannequin a annoncé sur son compte Instagram que le tournage était terminé.

Dans une courte vidéo lancée en boucle, la jeune femme a improvisé une petite danse de la joie avec Aaron Paul, avec qui elle partage la vedette dans le prochain film de George Ratliff. Jambes écartées et les bras en mouvement, les deux acteurs se sont laissés aller.

WELCOME HOME is almost finished and we're doing a little dance to celebrate! Love this dude @glassofwhiskey and can't wait for you all to see what we've been up to! link in my bio Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 16 Juin 2017 à 3h09 PDT

"Welcome Home est presque fini et nous faisons un petite danse pour célébrer ça! J'adore ce mec, Aaron Paul, et j'ai hâte que vous voyiez tous ce que nous avons fait", a écrit la jeune femme visiblement très excitée rien qu'à l'idée que le film sorte. Néanmoins, la belle prendra peut-être quelques vacances en Italie avec son amoureux Jeff Magid, qui l'a accompagnée et qui a fêté son 26e anniversaire à ses côtés.

Il faudra maintenant attendre que le long métrage passe en postproduction pour pouvoir admirer la belle Emrata dans son nouveau rôle et la date de sortie de l'œuvre n'a pas encore été dévoilée. Aux côtés d'Aaron Paul, connu pour son interprétation du personnage de Jesse Pinkman dans la série Breaking Bad, le mannequin sex-symbol jouera une femme dont le mariage bas de l'aile et qui décide avec son mari d'essayer de récoler les morceaux en passant quelques jours dans une maison de location en Toscane, dans le nord de l'Italie. Mais le propriétaire de la villa ne leur voudra pas que du bien...

Les fans attendent avec impatience cette nouvelle apparition au cinéma de la brune incendiaire. Elle avait joué dans le thriller Gone Girl avec Ben Affleck pour dans We Are Your Friends avec Zac Effron.