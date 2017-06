David Beckham embrasse sa fille sur la bouche et provoque un scandale sur Instagram (photo)

En vacances en Afrique du sud, la famille Beckham a encore une fois fait parler d'elle. L'ancien joueur de football a partagé sur son compte Instagram de nombreux clichés de ses enfants. Mais l'une des ses photos a provoqué une salve de critiques: on y voit l'ex-footballeur embrasser sa fille Harper, âgée de cinq ans sur la bouche. David Beckham a ajouté en légende: "Kiss for Daddy" ("Un bisou pour papa", en français). Une photo qui a été likée plus d'un million de fois. Depuis que la photo a été postée sur le réseau social, les commentaires ne s'arrêtent pas. De nombreux abonnés ont trouvé ce baiser malsain surtout au vu de l'âge de la petite fille.

Kiss for Daddy Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham) le 1 Juin 2017 à 10h55 PDT

On peut y lire les messages suivants: "J'essaie de ne pas juger, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est assez étrange qu'il l'embrasse sur les lèvres, vu son âge", a commenté un fan du footballeur. "Pour être honnête, embrasser votre fille sur les lèvres, c'est un peu bizarre... Oui, ça l'est", a écrit un autre internaute. "Pourquoi faites-vous cela? Nous n'avons pas besoin de voir ça", peut-on également lire ou encore: "Que va penser le monde en voyant que vous embrassez votre fille sur la bouche ? JÉSUS!".

D'autres abonnés ont tout de même trouvé la photo mignonne et pleine d'amour: "Vous êtes un papa admirable. Vous êtes un père humble qui élève 4 beaux enfants dont vous pouvez être incroyablement fier. Restez fidèle à vous-même sans écouter les gens négatifs". Ou encore: "Il y a tellement de gens avec l’esprit mal tourné… c’est un père présent dans la vie de ses enfants, qui s'en occupe et surtout, qui les aime. Il fait un petit bisou à sa fille, waouh ! (…) Tous ceux qui voient autre chose que ça doivent aller se faire soigner".

Rappelons que Victoria Beckham avait elle aussi créé la même polémique l'année dernière où elle embrassait également la petite Harper sur la bouche.