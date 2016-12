David Ginola: quand son fils tacle sa nouvelle (et jeune) petite amie Maeva Denat

David Ginola semble avoir tourné la page de son mariage. Dans une longue interview accordée au Daily Mail, son fils Andrea, s'est laissé aller à quelques confidences. Agé de 24 ans, il a confirmé que ses parents avaient entamé une procédure de divorce en mars dernier, après 25 ans de mariage et à la demande de sa mère, Coraline. "Elle était bouleversée que le mariage soit fini mais elle va beaucoup mieux maintenant", a-t-il déclaré précisant que "le divorce sera finalisé en février prochain". "Nous avons tous hâte. Beaucoup de mariages finissent en divorces mais le plus important c'est que mes parents soient heureux", a-t-il ajouté.

Depuis, le cœur de David Ginola semble rebattre de nouveau la chamade, non pour Coraline mais pour une jeune mannequin de 27 ans, Maeva Denat, qu'il a rencontré en juin dernier. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs été aperçus récemment main dans la main dans les rues de Paris. Une relation que son fils ne voit pas d'un très bon œil. "Elle était au bon endroit au bon moment" mais "elle est trop jeune pour mon père, et je ne pense pas que cela va durer. Mais s’il est heureux maintenant, c’est ce qui compte", a-t-il confié avant de s'interroger: "je n'arrête pas de me poser la question de savoir si mon père était un boulanger du Nord de la France vivant avec 1.500 euros par mois, voudrait-elle quand même être avec lui?".

Il a ensuite expliqué qu'il aimerait que son père "trouve quelqu'un qui a des buts dans la vie" mais qu'il veut sans doute "s'amuser et profiter de la vie" pour le moment, avec quelqu'un qui "lui dit qu'il est beau et qu'il est le meilleur".

En procédure de divorce depuis plusieurs mois, et recasé depuis peu, David Ginola a donc vécu une année bien chargée. Sans compter son petit séjour à l'hôpital qui a failli être dramatique et lui coûter la vie. En juin dernier, l'ancien footballeur du PSG avait ainsi fait un arrêt cardiaque et avait dû subir un quadruple pontage.

Peu après, le nouveau présentateur de La France a un incroyable Talent avait tenu à préciser, dans les colonnes de L'Equipe Magazine, que les causes de cet accident étaient liées à des antécédents familiaux. "Ma mère est décédée en 2005 à la suite de problèmes cardiaques, mon père a aussi des problèmes cardiaques, on a du cholestérol dans la famille. Donc ce n'est pas une question de vie dissolue", avait-il ainsi déclaré.