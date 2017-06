David Pujadas: bye bye France 2, le journaliste bientôt sur LCI?

David Pujadas n'a pas mis beaucoup de temps à retomber sur ses pattes. Deux semaines après avoir été évincé de France Télévisions, le journaliste serait désormais en route vers LCI, selon les informations du Figaro. Peu après l'annonce de son départ du JT de France 2, le directeur général de la chaîne, Thierry Thuillier, l'aurait contacté afin de lui proposer un poste: il pourrait ainsi reprendre la tranche du 18/20h, un fauteuil occupé par Yves Calvi pendant plusieurs mois mais laissé vacant depuis son départ.

Un véritable retour aux sources pour le journaliste qui a déjà travaillé là-bas il y a de nombreuses années avant de rejoindre France 2 en 2001. Pour le moment, personne n'a encore confirmé l'information. Mais selon les rumeurs, David Pujadas attendrait la présentation de son dernier JT pour annoncer la nouvelle.

Ecarté en mai dernier par la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, après seize ans de bons et loyaux services, le journaliste de 52 ans a récemment expliqué qu'il présentera son dernier 20h sur France 2 le 8 juin prochain. Et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'est Anne-Sophie Lapix, remarquée par les bonnes audiences de l'émission C à vous, qui doit le remplacer en septembre prochain.

Mais en attendant la rentrée, il se pourrait que son joker, Julian Bugier, assure l'intérim. Pour rappel, France Télévisions avait d'abord annoncé que le journaliste resterait à l'antenne jusqu'à l'été, mais le groupe a indiqué jeudi 1er juin "respecter la volonté de David Pujadas".